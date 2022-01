Fietspad geheel open langs Kasteleinweg

Aalsmeer – Het fietspad langs de Burgemeester Kasteleinweg is sinds afgelopen woensdagmiddag geheel open, eerder dan verwacht. Enkele maanden is het fietspad onderbroken geweest voor de bouw van het appartementencomplex aan het Laurierhof. Deze woningen zijn voltooid en inmiddels heeft het merendeel van de nieuwe bewoners hier zich gesetteld. De bewoners kunnen hun appartement bereiken via de Spoorlaan en nu ook via de Kasteleinweg. Hierbij moet natuurlijk wel voorrang gegeven worden aan de fietsers. Het fietspad wordt vooral veel gebruikt door scholieren.