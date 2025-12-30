Fietsmaatjes DRV zoekt stallingsplek en vrijwilligers

Mijdrecht – Fietsmaatjes De Ronde Venen, het initiatief dat mensen met een beperking of verminderde mobiliteit laat genieten van fietstochten op een duofiets, doet een dringende oproep. De organisatie is een stallingsplek in Mijdrecht kwijt, waardoor een van de vijf duofietsen letterlijk op straat dreigt te belanden.

Stallingsruimte gezocht

De stichting zoekt een afsluitbare ruimte in Mijdrecht waar de duofiets veilig kan staan. Voorwaarde is dat de plek dagelijks toegankelijk is voor vrijwilligers en gasten, en dat er een stroompunt aanwezig is om de accu op te laden. Wie een geschikte ruimte heeft of iemand kent die kan helpen, wordt gevraagd contact op te nemen. Naast een stallingsplek zoekt Fietsmaatjes ook versterking van het team. Er is behoefte aan een secretaris en een extra coördinator voor Mijdrecht.

Samen op pad

Dankzij vrijwilligers en mantelzorgers kunnen gasten uit alle acht kernen van De Ronde Venen blijven genieten van een ontspannen rit en een goed gesprek. “Het is prachtig om te zien hoe een glimlach verschijnt wanneer mensen thuiskomen van een duofietsrit”, aldus de organisatie.

Geïnteresseerden vinden meer informatie op www.fietsmaatjesdrv.nl of kunnen contact opnemen met Yael Kok via info@fietsmaatjesdrv.nl of telefonisch op 06-11282064 (bij voorkeur in de avonduren).

Wie in Mijdrecht heeft een stallingsplek voor deze duofiets? Foto: aangeleverd.