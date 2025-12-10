Fietsmaatjes DRV zoekt nieuwe stallingsplek voor duofiets

Mijdrecht – Voor veel inwoners van De Ronde Venen betekent een rit op een duofiets meer dan alleen bewegen: het is een moment van vrijheid, contact en plezier. Stichting Fietsmaatjes De Ronde Venen faciliteert dit met vijf duofietsen, waarmee vrijwilligers samen met gasten op pad gaan. Maar per 31 december dreigt een van die fietsen letterlijk ‘op straat’ te komen staan.

De organisatie verliest namelijk een stallingsplek in Mijdrecht en is dringend op zoek naar een alternatief. Het gaat om een afsluitbare ruimte die dagelijks toegankelijk is voor vrijwilligers en gasten, met een stroomaansluiting om de elektrische ondersteuning van de fiets op te laden. Wie een geschikte plek weet, kan contact opnemen via info@fietsmaatjesdrv.nl.

Meer dan fietsen alleen

Fietsmaatjes benadrukt dat hun werk niet mogelijk zou zijn zonder steun van de gemeente en lokale initiatieven. Dankzij de jaarlijkse bijdrage van De Ronde Venen kunnen gasten, mantelzorgers en vrijwilligers uit alle acht kernen blijven genieten van tochten door de polder. “Het is prachtig om te zien hoe een glimlach verschijnt wanneer mensen thuiskomen van een rit”, aldus de stichting.

Ook particuliere donaties maken verschil: zo ontving Fietsmaatjes onlangs 500 euro van het Ronde Venen Fonds en 625,40 euro van de Sinterklaasactie Uithoorn. Dat geld helpt om de fietsen te onderhouden en het project draaiende te houden.

De vraag naar een nieuwe stallingsplek is urgent. Zonder oplossing kan een van de vijf duofietsen niet worden ingezet en dat betekent minder mogelijkheden voor mensen die afhankelijk zijn van deze service. Fietsmaatjes hoopt dat inwoners of bedrijven in Mijdrecht willen meedenken.

