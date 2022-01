Aalsmeer – Een fietser is in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 januari op de Dreef zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Een ambulance en ook het traumateam zijn ter plaatse gekomen voor het slachtoffer.

Door nog onbekende oorzaak raakte de fietser met elektrische fiets ten val. Het slachtoffer is met zwaar letsel afgevoerd per ambulance. De trauma arts is ook in de ambulance meegereden naar het ziekenhuis.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen