De Kwakel – Aan de Vuurlijn in De Kwakel is vrijdagavond kort na acht uur een persoon zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer met fiets ongelukkig ten val gekomen ter hoogte van de Hoofdweg. Een buurtbewoner meldt dat er op de Vuurlijn vaker ongevallen gebeuren.

Foto: VTF – Laurens Niezen