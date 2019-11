Felicitaties voor Direct Current van wethouder

Aalsmeer – Op 5 november wethouder Robert van Rijn van Economie op bezoek geweest bij Direct Current aan de Oosteinderweg. Felicitaties waren op zijn plaats voor dit innovatieve bedrijf dat onlangs de landelijke NENnovation award won in de categorie ‘Klanten en commissieleden’. “Nederland is wereldwijd koploper geworden op het gebied van gelijkstroom dankzij de inzet van Direct Current”, was het lovende commentaar van de specialisten van de jury. Direct Current is ervan overtuigd dat gelijkspanning (DC) de oplossing is voor de toekomst, die zal hoofdzakelijk bestaan uit gelijkstroomgebruikers en duurzame bronnen, viel te lezen in de inzending van het Aalsmeerse bedrijf.

Drie keer zoveel stroom

CEO en DC expert Harry Stokman nam de felicitaties en de bloemen namens Direct Current in ontvangst. “Elektriciteit is een eerste levensbehoefte. We hebben er steeds meer van nodig. De capaciteit moet dus omhoog, maar netbeheerders hebben een gebrek aan ruimte. Wij hebben bedacht hoe we met dezelfde bekabeling drie keer zoveel stroom kunnen leveren.

Ondernemerschap en innovatie

Eerder dit jaar had het college Direct Current al bezocht en een rondleiding en uitleg gekregen. Wethouder Robert van Rijn: “Wij zijn als gemeente heel trots dat een bedrijf als Direct Current gevestigd is in Aalsmeer. Ondernemerschap en innovatie staan bij ons hoog op de agenda en Direct Current is wat dat betreft echt een voorbeeldbedrijf. Na wat wij eerder dit jaar hebben mogen zien, wist ik dat zij een grote kans hadden op de NENnovation award. En het is natuurlijk ontzettend eervol dat ze deze prijs uiteindelijk inderdaad gewonnen hebben, daar wilde ik Harry en zijn team graag even mee feliciteren.”