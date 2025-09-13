Feestweek Aalsmeer is feest voor iedereen!

Aalsmeer – Leef, alsof het je laatste dag is. En dat heeft Aalsmeer donderdag 11 september gedaan tijdens de tweede feestavond in de tent. Met fantastische optredens van DJ Joost, M&M Band, Wesly Bronkhorst, Joël Borelli, Mart Hoogkamer en André Hazes. Ook de vrijdag gaat de boeken in als topavond, gezellig en druk (uitverkocht) en meezingen en handen in de lucht voor De Bankzitters. Ook DJ Joost, Zoe Tauran en Russo wisten de feestgangers flink in beweging te krijgen. Vanavond, zaterdag 13 september, is alweer de slotavond. Nog eenmaal groots feesten met onder andere Ammar, Jody Bernal en Wolter Kroes.

Dat de Feestweek in Aalsmeer echt voor iedereen een feestje wordt, bewijst de organisatie ieder jaar met een gevarieerde programmering. Zo was er woensdag de kindermiddag, was het donderdag feest voor mensen met een beperking dankzij Stichting Dag van de Leven en werden vrijdag de ouderen tijdens de seniorenmiddag meegenomen op een muzikale reis door de tijd met Ben Cramer en Nick Jefferson. Vanmiddag (zaterdag) kan bij de tent op het Praamplein gekeken worden naar de Pramenrace. Alle pramen varen hier langs en de race eindigt op het Praamplein. De prijsuitreiking is vervolgens gepland rond 17.00 uur in de feesttent. De toegang is gratis.

Foto’s: www.kicksfotos.nl