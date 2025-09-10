Feestelijke start Feestweek in de feesttent

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer – Het zal niemand zijn ontgaan, Feestweek Aalsmeer is afgelopen zondag 7 september van start gegaan en de eerste activiteit trok gelijk een volle tent. Enkele dagen voor aanvang wordt met man en macht gewerkt om de grote feesttent op het Praamplein te laten verrijzen en daarbij alle benodigde voorzieningen te realiseren. En het is weer gelukt! Al vele jaren begint de Feestweek met een tentdienst door zes samenwerkende kerken in Aalsmeer. Dit jaar was het thema ‘Je geluk of je gelijk’ en de dienst met verhalen, muziek en samenzang trok zo’n 1.000 bezoekers. In de loop van de Feestweek gaan deze aantallen altijd omhoog en dit was maandag al gelijk het geval. De sportavond van SPIE voor de Pramenrace stond op het programma en hier komen de teams voor de voorpret graag naar toe. Zeker 1.500 in totaal, die actief deelnamen aan het spel (mysterieus paardrijden), want de uitslag bepaalt de startvolgorde van de Pramenrace. Maar gezelligheid overheerst, zo ook dinsdag tijdens het Nostalgisch Filmfestival, waarvoor de animo, tot verbazing en vreugde bij maker en presentator Dick Piet, ieder jaar weer groot is. In de middag kwamen zo’n 500 bezoekers en de voorstelling ‘s avonds was uitverkocht, de zaal was gevuld met 800 stoelen (en kijkers). Ooit is het festival gestart als Nostalgische Filmavond. Het heeft een goede basis gelegd, zo bleek uit het verhaal van Dick Piet. Er was iemand een kaartje komen kopen voor de Nostalgische Filmavond in de middag…

850 jaar Aalsmeer

De bezoekers, variërend van jong tot wat ouder, kregen onder andere een film over kwekersdorp Aalsmeer te zien, werden meegenomen in een activiteitenreeks in ‘t Farregat (Oosteinde) en zagen burgemeester Brouwer proosten op het wijnfestival tijdens de viering van 850 jaar Aalsmeer in 1983. Tot slot klonk voor de pauze ‘protest’ bij het filmpje over de opening van Showbizz City van Joop van den Ende op, zo werd op televisie gezegd, een afgelegen industrieterrein in bollendorp Aalsmeer. Nou ja, zeg…

Kindermiddag en livemuziek

Woensdag worden de jongste inwoners getrakteerd op een gezellige kindermiddag in de tent met een optreden van Lisanne Dijkstra en diverse spelletjes. En vanavond stroomt de tent vol voor onder meer The Dirty Daddies en de Aalsmeerse zangeres Evelyn.

Ouderenmiddag en hits

Donderdag wordt in de tent een feestdag georganiseerd voor mensen met een beperking en zullen ‘s avonds zeker ‘Feest in de tent’ en ‘Ik ga zwemmen’ in de tent klinken als Mart Hoogkamer het podium betreedt. Ook André Hazes en onder andere Wesly Bronkhorst komen optreden. Geen kaartje is pech, deze avond is net als vrijdag en zaterdag volledig uitverkocht. Vrijdag worden ouderen uitgenodigd om naar de seniorenmiddag te komen van 14.00 tot 15.30 uur met een mooie show door Ben Cramer en Nick Jefferson. Vrijdagavond (uitverkocht) komen onder andere De Bankzitters naar Aalsmeer en de zaterdag staat in het teken van de prijsuitreiking van de Pramenrace (rond 17.00 uur) en natuurlijk de grote finale in de avond (uitverkocht) met dj Joost en een zevental artiesten, waaronder Kimberly Franssens, Ammar en Wolter Kroes. Alle feestavonden zijn van 20.30 tot 01.00 uur en voor de feestgangers (houders van toegangskaarten) rijden er Feestweek pendelbussen van en naar Kudelstaart en Aalsmeer. Fijne Feestweek!

Foto’s: www.kicksfotos.nl (tentdienst en Nostalgisch filmfestival).