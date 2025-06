Feestelijke aftrap van De Derde Helft bij FC Aalsmeer

Aalsmeer – Met confetti, applaus en een sportieve knipoog van oud-schaatskampioen Barbara de Loor is woensdag 4 juni De Derde Helft in Aalsmeer feestelijk van start gegaan. Het was een drukbezochte en levendige middag: deelnemers gingen direct enthousiast in beweging en er werd volop kennisgemaakt, gekletst en gelachen.

De Derde Helft is daarmee officieel dé nieuwe ontmoetingsplek op woensdagmiddag voor senioren in Aalsmeer.Vanaf nu is iedereen van 65 jaar en ouder wekelijks welkom bij voetbalvereniging FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan, waar vanaf 13.30 uur de sportkantine het startpunt vormt voor een middag vol activiteiten, ontmoeting en gezelligheid. De Derde Helft is bedoeld voor mensen die actief willen blijven, graag anderen ontmoeten of gewoon zin hebben in een kop koffie en een goed gesprek.

Samenwerking en maatschappelijke inzet

De Derde Helft is een initiatief van Ontmoetingscentrum Irene (onderdeel van Zorggroep Aelsmeer), Team Sportservice, het Nationaal Ouderenfonds en FC Aalsmeer. Bijzonder aan de Aalsmeerse variant is de inzet van de ‘8teromgroep’ van Ontmoetingscentrum Irene. Deze vitale groep mensen met een haperend brein – bijvoorbeeld door Alzheimer, epilepsie of psychische problematiek – kiest bewust voor zinvolle daginvulling. Zij helpen bij de organisatie van de middagen en zorgen ervoor dat het programma aansluit bij de interesses van leeftijdsgenoten.

Coördinator Tristan van der Jagt ondersteunt en begeleidt de groep. Zo ontstaat een bijzondere wisselwerking: de deelnemers van de 8teromgroep leveren een waardevolle bijdrage aan het sociale leven in Aalsmeer, en tegelijkertijd krijgen zij zelf structuur, contact en waardering.Activiteiten voor elk wat wilsIedere woensdagmiddag kunnen bezoekers meedoen aan uiteenlopende activiteiten: wandelen met Team Sportservice, sportieve spellen, tafelspelen of digitale en creatieve workshops. Meedoen is vrijblijvend: niets moet, alles mag.

Dichter bij elkaar

Iedereen is welkom, ook wie liever alleen een kop koffie drinkt of een praatje maakt. De organisatoren nodigen deelnemers actief uit om mee te denken over het programma. Wat mist u nog? Wat zou u leuk vinden? Zo groeit De Derde Helft mee met de behoeften en wensen van de bezoekers. Zo kunnen in de toekomst ook andere sportieve activiteiten aangeboden worden. Vrijwilligers die hieraan willen bijdragen zijn van harte welkom. Zo is er weer een mooie stap gezet om mensen dichter bij elkaar te brengen.

