Feestelijke afsluiting rolstoel-duofiets-seizoen

Aalsmeer – Ter gelegenheid van de afsluiting van het fietsseizoen 2021 trok er vorige week woensdag een achttal duo-/rolstoelfietsen door de Zijdstraat richting het Raadhuisplein. De kleine stoet fietsers en hun passagiers trokken veel bekijks en opmerkingen van omstanders als “jullie zijn goed bezig” en “goed dat jullie dit doen” deden de vrijwilligers van Stichting SAM heel erg goed.

Voor aanvang van de laatste ritjes werden de fietsen naast elkaar opgesteld bij de trap van het Raadhuis en bedankte de voorzitter van Stichting SAM alle vrijwilligers die wekelijks met mensen uit de Zorgcentra of thuiswonende ouderen een rondje fietsen. Van de momenteel 22 fietsers waren er 12 aanwezig en konden de anderen er, door werkzaamheden of andere bezigheden, helaas niet bij zijn. Door corona kon er dit jaar jammergenoeg maar enkele maanden gefietst worden, maar toen dit eindelijk weer mogelijk was, werd er ook heel veel gebruik van gemaakt.

Aantal gegroeid

Het is opmerkelijk dat in de coronaperiode van maart 2020 tot nu het aantal fietsers is gegroeid van 12 naar 22 personen. “Een geweldig aantal, maar we hopen dat er nog heel veel mensen bij zullen komen, zodat we nog meer thuiswonenden en mensen uit de Zorgcentra een plezier kunnen doen door een uurtje of twee met ze te gaan fietsen”, aldus de voorzitter van Stichting SAM. Vijf van de acht rolstoel-/duofietsen behoren toe aan de Zorgcentra. Zelf beschikt Stichting SAM over twee duofietsen en beschikt een van de vrijwilligers over een eigen duofiets waarmee hij voornamelijk met thuiswonenden rondfietst.

Acties en donaties

Het seizoen is vanwege herfst- en winteromstandigheden ten einde maar vanaf half maart gaat het fietsseizoen 2022 van start als de weersomstandigheden dan gunstig zijn. In de tussenliggende maanden wordt er aan alle kanten geprobeerd om nog meer duofietsen en vrijwilligers te krijgen om nog meer te kunnen doen. Via acties, donaties en sponsering hoopt Stichting SAM het rolstoelfiets project te kunnen uitbreiden en misschien ook in Aalsmeer Oost van start te kunnen gaan.

Stimulans

De opmerking van één van de fietspassagiers van vorige week woensdag, een dame van 80-plus: “Het is een geweldig gevoel om buiten te zijn en mee te kunnen fietsen en daarmee een beetje fit te blijven en niet alleen thuis te hoeven zitten”, was voor de vrijwillige fietsers van Stichting SAM een enorme stimulans om volgend seizoen weer van de partij te zijn. Meer informatie over het rolstoelfietsen in 2022 is te vinden op www.stichtingsam.eu. Voor aanvragen en aanmelding als vrijwilliger kan een mail gestuurd worden naar info@stichtingsam.eu