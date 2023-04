Fashion Event in Centrum: Zonnig en gezellig

Aalsmeer – Vorig jaar lag er sneeuw tijdens het eerste Fashion Event in het Centrum, maar dit jaar waren de weergoden de ondernemers en alle deelnemers veel beter gezind. Er scheen afgelopen zaterdag 15 april een heerlijk zonnetje. Goed weer om belangstellenden te trakteren op de nieuwste modetrends. Het publiek kreeg kleding voor alle leeftijden, bad- en bruidsmode, schoenen, brillen en sieraden te zien van de totaal veertien in het centrum gevestigde bedrijven, geshowd door modellen (klanten van de winkels), die over de catwalk liepen alsof het hun dagelijkse werk was. Het windje nam af en toe een hoedje mee, maar zelfs dit werd professioneel opgevangen.

Een compliment aan allen is op z’n plaats, evenals aan presentator en zanger Devon Donovan en organisator Aalsmeer Centrum. Op het Molenplein was het gezellig druk en niet alleen tijdens de twee modeshows. Kinderen genoten van het springkussen en de spelletjes en groot en klein van de poffertjes en de diverse lekkernijen. Leuk was ook nog het spontane optreden van zanger Dennis Wijnhout.

Tijdens het Fashion Event waren prijzen te winnen. Wie zich deze dag direct trakteerde op een nieuwe outfit maakte kans op een fashioncheque en deze zijn gewonnen door Brenda Leeuwerik en G.J. de Vries (elk 50 euro) en Chantal Denneboom (100 euro). Alle deelnemers en bezoekers aan de tweede editie van het Fashion Event kijken terug op een geslaagde activiteit. “Graag volgend jaar weer”, aldus een enthousiaste bezoeker.