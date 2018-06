FabTwo: Sanne en Jessica op Plaspop

Aalsmeer – FabTwo bestaat uit de in Aalsmeer geboren en getogen zangeres Sanne Boomhouwer en gitariste Jessica van de Brug. Sanne en Jessica kennen elkaar van hun middelbare schooltijd, waar zij zo’n 20 jaar geleden voor het eerst samen optraden.

Inmiddels heeft Sanne een internationale zangcarrière in de dance muziek opgebouwd. Zij reist daarvoor regelmatig over de wereld met internationaal bekende DJ’s.

Toch vindt zij het optreden in wat kleinschaliger omgeving met live muzikanten nog steeds erg leuk. Tijdens Plaspop 2018 zal FabTwo een heerlijke, akoestische set ten gehore brengen.

De intieme sfeer die gecreëerd wordt, zal zeker gewaardeerd worden. Vooral door de liefhebbers van de muziek van London Grammar, Anouk en Kings of Leon. Een aanrader! FabTwo is te vinden in schuilhaven de Kodde.

De komende weken stelt de organisatie van Plaspop iedere week een band voor die muziek gaat maken op de Westeinderplassen op zaterdag 7 juli. Volgende week meer over de Nederpop-formatie Hollands Diep. Kijk voor informatie op de website: www.plaspopaalsmeer.nl