Extra snoeicursus op de Historische Tuin

Aalsmeer – Snoeien is belangrijk om de tuin op orde en in optimale conditie te houden. Maar wanneer en hoe moet je snoeien? En wat zijn slapende ogen, bloesemhout en gesteltakken? De antwoorden hierop werden afgelopen zaterdag gegeven tijdens de jaarlijkse snoeicursus op de Historische Tuin in Aalsmeer. Er is dit jaar veel belangstelling voor de snoeicursus. Zelfs zoveel dat er een extra snoeicursus wordt georganiseerd op zaterdag 11 maart.

Tijdens deze cursus geven tuinmedewerkers Gerben en Adriënne, samen met deskundige vrijwilligers, de belangrijkste lessen bij over het snoeien van (fruit)bomen en struiken zoals rozen en hortensia’s. De snoeicursus start om 13.30 uur in de veilingzaal van het museum met een theoretisch deel, waarbij uitleg wordt gegeven over hoe én wanneer te snoeien. Hierna wordt de opgedane kennis buiten in de praktijk gebracht. Als extraatje komen ‘probleemgevallen’ van cursisten aan bod: neem een foto of plaatje mee en de specialisten van de Historische Tuin geven advies. De cursus duurt tot rond 16.00 uur.

De kosten bedragen 15,00 euro per persoon inclusief koffie/thee en een handleiding snoeien. Inschrijven voor de cursus van 11 maart is mogelijk door naam en het aantal personen te mailen naar: coordinator@historischetuinaalsmeer.nl. De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers. De Historische Tuin is bereikbaar via de Nico Borgmanbrug bij het Praamplein.