Vinkeveen – Van 6 tot en met 12 oktober staat kledingreparatie landelijk in de schijnwerpers tijdens ‘Heel Nederland repareert’. Ook De Ronde Venen doet hieraan mee. In het kader daarvan organiseert Repair Café Vinkeveen maandagochtend 6 oktober in De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen van 09.30 tot 12.00 uur een extra kleding Repair Café. Op deze ochtend van 09.30 tot 12.00 uur zal dus alleen kleding gerepareert worden. Bij het Repair Café Vinkeveen blijkt kleding een opvallend populair reparatie-item: maar liefst 30% van alle aangeboden spullen betreft textiel.

In de afgelopen elf jaar zijn er zo’n 700 kledingstukken onder handen genomen. Elk stuk werd vakkundig gerepareerd door de vrijwilligers van het naaiatelier. “Niet alleen gaan spullen langer mee, ook hoeven ze niet vervangen te worden. Dat is goed voor de portemonnee en het milieu. Een echte win-win-win”, aldus de organisatie.

Bezoekers mogen meekijken tijdens de reparatie en krijgen gratis advies om thuis zelf aan de slag te gaan. De variatie aan kledingstukken is groot: van broeken, blouses en truien tot jassen, rokken en pyjama’s. Ook huishoudtextiel zoals dekbedovertrekken, handdoeken en kussenslopen komt regelmatig voorbij, en af en toe zelfs een verdwaalde knuffel.

Op de foto: Extra aandacht voor kleding bij Repair Café Vinkeveen. Foto: aangeleverd.