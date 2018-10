Extra aandacht voor jonge gezinnen tijdens Brandpreventieweken

Tas met ‘brandveilige’ inhoud voor ouders van Jalou

De Ronde Venen – De ouders van de begin deze maand geboren Jalou, Mischa en Laura Hiemcke, hebben afgelopen week een tas met artikelen en informatie ontvangen die te maken heeft met brandveiligheid. De tas werd overhandigd door burgemeester Maarten Divendal en Koos Dros, preventiemedewerker bij de brandweer. Zij deden dat in het kader van de Brandpreventieweken. Daarin wordt dit jaar met name aandacht besteed aan de voorlichting aan kersverse ouders over het voorkomen van brand. Alle ouders die in oktober bij de gemeente aangifte doen van de geboorte van hun kind ontvangen zo’n tas met als motto ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’. Jalou was de eerste baby die in oktober bij de gemeente werd aangegeven en daarom gingen burgemeester Divendal en preventiemedewerker Dros de tas persoonlijk overhandigen bij de ouders in Baambrugge. In de tas zit naast voorlichtingsmateriaal een rookmelder en wat aardigs voor de pasgeborene. Ook feliciteerden zij de ouders van harte met hun pasgeboren kindje. Uit cijfers blijkt dat jonge ouders een grotere kans op een woningbrand hebben dan gemiddeld. Dat komt onder andere omdat er in een druk gezin minder tijd is om na te denken over de risico’s op brand. Tijdens de Brandpreventieweken worden informatie en tips verstrekt die helpen de brandveiligheid thuis te vergroten.

Voorbereid zijn helpt

Bij brand geldt: goed voorbereiden, loont de moeite! Enkele tips om de brandveiligheid thuis te vergroten:

1. Maak afspraken over een vluchtplan met daarin een vaste plek voor de huissleutel, wie de kinderen onder zijn of haar hoede neemt en het vrijhouden van de vluchtroute van obstakels.

2. Onderzoek heeft uitgewezen dat als je gaat slapen, je de binnendeuren moet sluiten. Zo kunnen vuur en rook langer in één ruimte blijven en heb je meer kans om veilig te vluchten en te worden gered.

3. Rookmelders werken écht. Als je slaapt, werkt jouw neus niet, maar jouw oren wel. Als je werkende en hoorbare rookmelders hebt hangen, kun je bij brand tijdig worden gewaarschuwd.