Expositie ‘Helden in de Zorg’: Indrukwekkend!

Aalsmeer – Woensdag 23 maart bezocht burgemeester Oude Kotte de tentoonstelling ‘Helden in de Zorg’ in het Oude Raadhuis. Sinds de opening van op 18 februari heeft de tentoonstelling een groot aantal bezoekers getrokken. En terecht, de expositie laat een indrukwekkend beeld zien van wat onze zorghelden betekenen en leggen een verbinding tussen zorg en cultuur. Zorg is kunst, dat maakt deze expositie wel duidelijk.

“Maatschappij is kwetsbaar”

“Voor vele van ons is de coronacrisis nog steeds een ver van mijn bed show”, zei Gido Oude Kotte, “de stress en de surrealistische omgeving waarin verpleegkundigen in een beschermend pak een stervende begeleiden, kunnen we ons nauwelijks voorstellen. In ons mens-zijn zit de directe verbinding van elkaar aanraken, een knuffel, een kus geven of een hand bij een ontmoeting. Maar het laat ons een paar gekke dingen zien; en wel dat in de normale omgang met elkaar risico’s zitten, je kunt elkaar ziek maken; dat is de afgelopen twee jaar pijnlijk duidelijk geworden. Dat zal in de toekomst zo blijven, onze maatschappij is kwetsbaar en dat hebben we ons heel lang niet gerealiseerd.”

Bijzondere sfeer

Erik de Rijk en Jennifer Bergkamp geven een indringend beeld van die kwetsbaarheid. Erik door middel van foto’s die een bijzondere sfeer uitstralen. Ze doen denken aan de schilderijen van Johannes Vermeer, zowel qua compositie als qua kleur. De foto’s stralen een vage duisterheid uit, als symboliek van de moeilijke situatie waarin de personen vaak verkeren, maar bij iedere foto valt, net als bij de Oude Meesters, het licht precies op de plek of persoon die aandacht vraagt of hoop uitstraalt. Een knap staaltje fotografie.

Naast elke foto hangt een bijbehorend verhaal. De moeder met haar negenjarige dochter die ze al sinds haar geboorte dagelijks verzorgt. De jongen die samen met zijn moeder zo blij is met zijn frame runner die hem in staat stelt te sporten. De zusjes die voor hun oudere, maar toch ‘kleine broertje’ zorgen. “We spelen vaak met hem, maar wel vet irritant dat hij niet tegen zijn verlies kan.” Of het verhaal van mevrouw Floor, die deze morgen met haar mantelzorger aanwezig is, maar in het echt bijna niet herkenbaar in haar feestelijke kleding met bijpassende hoed en stralende lach.

Moeder en zoon. Foto van Erik de Rijk.

Pareltjes

In de tweede zaal hangen de prachtige pasteltekeningen van Jennifer Bergkamp. Portretten van mensen die ze als verpleegkundige verzorgd heeft of van collega-helden in de Zorg. “In de linkerkamer van mijn hart jubelt het”, zegt ze in haar openingswoord. “Daar ontstaat de inspiratie, maar in de rechterkamer is het stil, daar heerst verslagenheid door alle indrukken van angst die ik gesust heb en handen die ik vastgehouden heb.”

Jennifer blijkt niet alleen een virtuoos met haar pastelkrijt, ze is dat zeker ook in haar teksten. De door haar zelf geschreven verhalen bij haar schilderijen zijn stuk voor stuk pareltjes van inleving, begrip en mededogen.

Schilderij van Jennifer Bergkamp.

Nog wennen

Bijzondere bijkomstigheid deze woensdagmorgen is het feit dat sinds 23 maart de mondkapjes zijn afgeschaft. Absoluut iets om te vieren. “Maar wij moeten er nog aan wennen”, zegt mevrouw Keulemans, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer. “Het voelt een beetje onzeker, net als handen geven, maar we willen graag een volgende stap doen.” Ze sprak haar dank uit naar zowel KCA als de kunstenaars. “Deze tentoonstelling is voor ons niet alleen een schouderklopje in woorden, maar laat ook zien wat wij met elkaar doen. Hoe hard we elkaar nodig hebben. Het helpt ons uit de coronacrisis te komen.”

De expositie ‘Helden in de Zorg’ is tot en met 3 april te zien in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum. De deur staat open van vrijdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.

Door Truus Oudendijk

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte met Rick en fotograaf Erik de Rijk.