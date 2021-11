Expositie ‘Beestenboel’ in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – De tentoonstelling die vanaf 12 november in het Oude Raadhuis te zien is staat geheel in het teken van dierenkunst. KCA heeft kunstenaars uitgenodigd die hun passie voor dieren én hun talent voor beeldende kunst graag met iedereen delen.

Met vertederende schilderijen, kleurrijke tekeningen, magnifieke foto’s en indrukwekkende beelden. Dat levert ongetwijfeld een tentoonstelling met een hoge aaibaarheidsfactor op die iedereen zal aanspreken, van kunstliefhebber tot dierenliefhebber.

Dieren hebben al van oudsher een bijzondere plaats in de beeldende kunst, in de prehistorie, denk maar aan grottekeningen, in de 19e-eeuwse schilderkunst, als dierenschilders zich Animaliers gaan noemen, tot hedendaagse kunst. Niet zo gek als je bedenkt dat dieren een belangrijk onderdeel vormen van het leven en de omgeving van de mens: als huisdier, als voedselbron, als hulpmiddel, in het wild.

Op portretten, in stillevens, landschappen, stadsgezichten, in de natuur, in de openbare ruimte, overal kom je dierenkunst tegen. Het Rijksmuseum heeft een aparte afdeling voor dierenkunst en er is zelfs een digitaal Dierenmuseum.

Hommage aan Wessel Bezemer

De deelnemende kunstenaars komen allen uit Aalsmeer of de regio: Jennifer Bergkamp, Nicolette Oosterhof-Heemskerk, Erik de Rijk, Petra Smits en Ellis Sprengers. En: Wessel Bezemer. De familie van de onlangs op 52-jarige leeftijd overleden beeldhouwer geeft KCA een aantal van zijn mooiste beelden in bruikleen. Daarmee wordt de tentoonstelling Beestenboel ook een hommage aan deze bijzondere Aalsmeerder.

De feestelijke opening van ‘Beestenboel’ is op zaterdag 13 november om 15.00 uur in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 in het Centrum. Kijk voor informatie en openingstijden op www.skca.nl.