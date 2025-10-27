Explosie bij woning in de Karperstraat

Aalsmeer – Zondag 26 oktober heeft er in de avond een explosie plaatsgevonden bij een woning in de Karperstraat. Dat bevestigen meerdere buurtbewoners, die een harde doffe knal hoorden.

Na de explosie ontstond er schade bij het voorraam van de woning. De politie heeft de straat ruim afgezet en de forensische opsporing doet onderzoek. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Een omstander die anoniem wil blijven laat aan VLN Nieuws weten dat bij deze zelfde woning ook al eens een baksteen door het raam is gegooid.

