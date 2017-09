Event Centre Vinkeveen officieel geopend

Vinkeveen- Event Centre Vinkeveen is vorige week officieel geopend door Burgemeester Divendal. Tijdens de drukbezochte avond hebben genodigden kennis gemaakt met de nieuwste uitbreiding van Apollo Hotel Vinkeveen – Amsterdam en The Harbour Club Vinkeveen.

Event Centre Vinkeveen is gevestigd op het terrein van Apollo Hotel Vinkeveen – Amsterdam en The Harbour Club Vinkeveen. Gelegen langs de A2 en direct aan de geliefde Vinkeveense Plassen. Bas Tolmeijer, directeur bij Apollo Hotels is meer dan enthousiast “Een jaar geleden stond er niets op deze plek. Sterker nog, wie enkele jaren geleden langs de Groenlandsekade reed, kon niet inbeelden dat de oude gebouwen plaats zouden maken voor een reeks eigentijdse concepten met een moderne maar bovenal rustige uitstraling.”