Evenementen en sporten gecanceld

Aalsmeer – Qua sporten blijft het voorlopig stil. Lege voetbal- en hockeyvelden, geen handbal, basketbal, volleybal en ook SV Omnia heeft het clubleven (bewegingslessen, turnen en trampolinespringen) tot in ieder geval 31 maart stil gelegd.

Carnavalsoptocht

Ook grotere evenementen worden afgelast om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dubbele pech daarom voor De Pretpeurders. De in februari geannuleerde carnavalsoptocht zou alsnog doorgaan op zondag 22 maart, maar: “Jammer en helaas. Het was ons dit jaar niet gegund, eerst een storm en nu het coronavirus. In verband met de landelijk ingestelde maatregelen hebben wij besloten om de ingelaste carnavalsoptocht af te lasten”, aldus het bestuur van De Pretpeurders.

Livemuziek

Ook het benefietconcert voor de door MS getroffen muzikant Mark Gilligan in N201 op zaterdag 21 maart is uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet ‘geprikt’, maar ‘A gig for Mark Gilligan’ gaat plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum. Café Op de Hoek in Kudelstaart is eveneens genoodzaakt een drietal evenementen te annuleren: Zaterdag 14 maart géén liveoptreden van de Hein Meijer Bluesband, geen Down Town op de Hoek op 21 maart en geen Foute Karaoke show op 28 maart.

Crash museum en ouderen

Verder is het Crash Museum in fort Aalsmeer tot en met 31 maart gesloten, de geplande lezing op 28 maart gaat dus ook niet door. Ook zijn in de zorgcentra alle activiteiten voor en door ouderen geannuleerd. Geen bingo, geen zangmiddag, geen computerhulp en in ’t Kloosterhof is de brasserie de hele maand maart dicht. Aan inwoners wordt gevraagd een bezoek aan het zorgcentrum uit te stellen.

Winkels en horeca open

Wel geopend zijn de wijkcentra, alle winkels en horeca-gelegenheden (café’s en restaurants) in de gemeente. Allen hebben maatregelen genomen ten opzichte van hygiëne en hopen u/jou toch te mogen begroeten. Maar ook hier geldt: Last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Blijf dan maar lekker thuis. Nog vragen? Kijk op rivm.nl/coronavirus/co of bel 0800-1351.