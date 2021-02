Uithoorn – Zaterdagmiddag rond 14;00 is de bandweer uitgerukt naar hotel – restaurant Het Rechthuis langs de Amstel aan de Schans in verband met een automatische brandmelding. Damp uit een douchecabine had een brandmelder geactiveerd. Na controle kon de brandweer retour kazerne en de aanwezige weer naar binnen. (foto Jan Uithol)