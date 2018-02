Erika Spil wint de Vrouw in de Media Award 2017 Utrecht

Mijdrecht – Erika Spil, wethouder Bunnik, oud wethouder van De Ronde Venen, ontvangt de Vrouw in de Media Award voor Utrecht. Spil heeft zich in 2017 volgens 25 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. De stemmers roemen de manier waarop Erika Spil potentiële vrouwelijke wethouders in de media opriep om zichzelf zichtbaar te maken. De Utrechtse hoofdofficier Justitie Midden-Nederland Jet Hoogendijk eindigde met 17 procent net als vorig jaar op de tweede plaats. Zabeth van Veen, eigenaar ImagoMatch uit Amersfoort, ontving 14 procent van de stemmen en werd daarmee derde. De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 riep Spil vrouwen op om zich aan te melden als ze het wethouderschap ambiërden.”Meer diversiteit in het openbaar bestuur geeft een bredere blik en completer beleid,” aldus Spil. Met een groep wethouders, gedeputeerden, vrouwen die het wethouderschap ambiëren en mensen die voor echte representativiteit staan, tekende Spil een manifest om deze boodschap kracht bij te zetten. Van de wethouders in Nederland is slechts 22 procent vrouw. De stemmers noemen Spil een wethouder met een sterk inhoudelijk verhaal die slim met de media omgaat. Ze wordt gezien als een vakvrouw en inspirerend voorbeeld voor bestuurders en ambtenaren. Volgens de stemmers kan Spil ingewikkelde beladen kwesties eenvoudig en prettig uitleggen. Vorig jaar won Jacqueline van Houten, woordvoerder Politie Midden-Nederland, de Vrouw in de Media Award Utrecht.

Over Vrouw in de Media Awards

De regionale award is een onderdeel van de landelijke Vrouw in de Media Awards. De zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen is immers net zo belangrijk in de lokale regionale media. Op voordracht van journalisten en het publiek zijn tien landelijke en per provincie tien regionale rolmodellen geselecteerd. Er kon tot zondag 4 februari worden gestemd op www.vrouwindemedia.nl. Het publiek bepaalde met het uitbrengen van een stem wie van de genomineerden zich het beste heeft geprofileerd in de media. De landelijke Vrouw in de Media Award 2017 gaat naar Annemarie Heite, boegbeeld aardbevingsproblematiek in Groningen.

Aanwezigheid vrouwen in de media

De initiatiefnemers Janneke van Heugten van Mediaplatform Vaker in de Media en Marga Miltenburg van Sprekersbureau ZijSpreekt zetten zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwelijke deskundigen in de media. Van alle mensen aanwezig in het nieuws (experts, slachtoffers, ooggetuigen, ouders e.d.) is 19,5 procent vrouw (bron: GMMP*). Bij opinie- en nieuwsprogramma’s is 12 procent van de experts die aanschuiven een vrouw. En het aantal vrouwelijke gasten aan tafel bij talkshows is niet toegenomen zo bleek uit een onderzoek door Trouw (december 2017). Ook in de Nederlandse dagbladen is 12 procent van de genoemde experts vrouw. Het percentage vrouwelijke deskundigen in de Nederlandse nieuwsmedia is al jaren hetzelfde en staat al twintig jaar stil. Alle prijswinnaars ontvangen een beeld gemaakt door kunstenares Ellen

Buchwaldt.

De landelijke prijzen zijn op maandag 5 februari overhandigd en de uitreikingen zijn te zien op ZijSpreekt.nl.

De regionale prijzen zijn of worden ook deze dagen overhandigd en bekendgemaakt.