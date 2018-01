Erika Spil genomineerd voor Vrouw in de Media Award

De Ronde Venen – Erika Spil, oud-wethouder van De Ronde Venen en nu wethouder in Bunnik, is genomineerd voor de Vrouw In de Media Award.

Spil is het afgelopen jaar over verschillende onderwerpen zichtbaar geweest in de media, onder andere haar pleidooi voor meer vrouwelijke wethouders. Publiek en mensen werkzaam in de media hebben de genomineerden voorgedragen.

Uit alle inzendingen heeft een comité van journalisten een keuze gemaakt. Zij keken naar vrouwen die landelijk en provinciaal op een opvallende manier in de media zijn gekomen en een vrouwelijk rolmodel zijn. Nu de nominaties bekend zijn, kan er gestemd worden.

Erika Spil: “Het is een enorme eer om genomineerd te worden. Helemaal omdat de keuze is gemaakt door journalisten. Nu hoop ik natuurlijk op voldoende stemmen om ook te winnen.”

Iedereen kan stemmen. Stemmen kan via www.vrouwindemedia.nl, tot 4 februari. Erika Spil is genomineerd in de categorie Provincie Utrecht. Deze Award is een initiatief van mediaplatform VIDM en Sprekersbureau Zijspreekt. Op 8 februari worden de winnaars bekend gemaakt.