Eric Borrias en open schrijverspodium in Bibliotheek Uithoorn

Uithoorn – Bibliotheek Uithoorn, Marktplein 65, staat zondag 15 februari van 15.30 tot 17.00 uur in het teken van de Verhalenkaravaan, het verhalenfestival van de Bibliotheek Amstelland. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen 5 euro, vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Een van de populairste vertellers van ons land, Eric Borrias, is die dag te gast met de meeslepende vertelvoorstelling Koning van Katoren. Hij brengt het bekende boek tot leven en neemt jong en oud mee naar het land Katoren, waar zes zure ministers regeren en de jonge Stach vastbesloten is om koning te worden. Aansluitend organiseert de Bibliotheek samen met het Boek- en Schrijfplatform Uithoorn (BSPU) het open schrijverspodium. Bezoekers zijn welkom om een eigen verhaal voor te dragen. Alleen luisteren kan natuurlijk ook. Iedereen is van harte welkom om te genieten van de mooiste verhalen in de Bibliotheek aan de Amstel.

Kaartjes/meer informatie: www.verhalenkaravaan.nl.

Eric Borrias in Bibliotheek Uithoorn. Foto: Jelmer de Haas.