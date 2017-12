Er zit ook (muziek) in de Brandweer

Aalsmeer – Als Aalsmeer het landelijke nieuws haalt, is het bijna nooit positief. De politieke perikelen kregen en krijgen aandacht in vele grote bladen en de luidruchtige buurman Schiphol geeft ook heel wat stof tot schrijven. Nee, dan de Aalsmeerse Brandweer. Het vrijwillige korps heeft de gemeente positief in de schijnwerpers gezet.

Letterlijk zelfs met een opvallende en grappige muzikale kerstboodschap. ‘Prettige feestdagen en een brandveilig 2018’ wenst de Brandweer Aalsmeer iedereen en deze wens is vergezeld van een geweldig filmpje. Op de muziek van de kerstklassieker ‘All I want for Christmas is You’ is een spotje gemaakt met vijf brandweerwagens. De zwaailichten en koplampen van de wagens gaan op de maat van de muziek aan en uit.

De brandweermannen Paul Hoek en Justin Meuleman maakten de boodschap en het heeft redelijk veel tijd gekost, mede omdat de korpsleden tijdens het filmen in alle haast de kazerne moesten verlaten vanwege een melding. Maar het resultaat is geweldig en er kwam waardering vanuit heel Nederland. De NOS, het Jeugdjournaal en RTL brachten de video in het landelijke nieuws en de hoeveelheid kijkers is enorm, op youtube al bijna 80.000 keer en op facebook is het aantal gestegen tot bijna 28.000.

De reacties van kijkers geven waardering aan. “Fantastisch, wat een top filmpje. Aalsmeer wordt even goed op de kaart gezet”, aldus en kijker en zo is het. Inwoners kunnen trots zijn op ‘hun’ vrijwillige korps. De heren en dames zetten zich honderd procent in voor de veiligheid in de gemeente en een groot aantal van hen is actief bij het organiseren van activiteiten. En nu blijkt er ook nog muziek in de Brandweer te zitten. Van alle ‘markten’ thuis. Top en bedankt voor deze geweldige promotie voor Aalsmeer!