Enquête hondenbeleid Uithoorn

Honden zijn voor veel inwoners een favoriet huisdier en ze zijn welkom in onze gemeente. De regels die zijn vastgelegd in het hondenbeleid voor de aanlijn- en opruimplicht blijken in de praktijk niet altijd even duidelijk te zijn. In het hondenbeleid staan afspraken waar iedereen zich aan moet houden. Wanneer ruim je hondenpoep op? Wanneer mag je het laten liggen? Waar mag je hond loslopen? Wanneer moet de hond aangelijnd zijn? Etc. De gemeente ontvangt regelmatig klachten die gaan over honden; overlast van hondenpoep, loslopende honden op plekken waar ze aangelijnd moeten zijn, maar ook verzoeken voor extra hondenuitlaatplekken.

Onder de loep

Ze willen daarom een enquête houden om het huidige hondenbeleid onder de loep te nemen. Wat zijn de wensen van de inwoners, wat kunnen we beter doen, heeft u nog tips voor betere afspraken. Overlast door honden, met name hondenpoep, staat hoog in het lijstje van dagelijkse ergernissen.

Doe mee en vul de enquête in. Ook als u geen hond heeft, doe juist mee! Het hondenbeleid treft iedereen. De enquête kunt u invullen op www.uithoorndenktmee.nl. Bent u geïnteresseerd om mee te doen met het opstellen van goede afspraken/maatregelen (beheerplan) na de uitkomst van de enquête, dan kunt u dit aangeven aan het einde van de enquête.