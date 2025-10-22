Enerverende damstrijd in ’t Fort De Kwakel

De Kwakel – Kunst en Genoegen ontving afgelopen vrijdag dammers uit Haarlem. Al snel stond het eerste bord van kopman Fred Voorn in vuur en vlam. De kansen keerden in rap tempo. Voorn nam een doorbraak naar dam die winnend leek, maar een onnauwkeurigheid bracht de K&G-er in problemen.

Donkere wolken pakten zich samen toen René de Jong een dam moest incasseren. Niemand gaf nog een cent voor de Kwakelaars. Maar er volgde een verrassende wending. Fred Voorn verloor uiteindelijk maar De Jong pakte zelfs de winst. Zijn tegenstander kwam niet aan het vereiste aantal zetten in de tijdslimiet en kwam K&G reglementair op gelijke hoogte, 2-2.

Wim Konst en Adrie Voorn speelden partijen, waarin het evenwicht bijna niet verstoord werd, met remises als resultaat. Hierdoor werd een eindstand van 4-4 bereikt. Over twee weken hoopt K&G haar ongeslagen status tegen Heerhugowaard te handhaven.

Op woensdagmiddag werden vijf partijen voor de onderlinge competitie gespeeld in ’t Fort. De topper tussen Cor Westerveld en John Eekelschot werd in het voordeel van eerstgenoemde beslist. Hij voert nu de ranglijst aan, met de Voorntjes op de loer. De kop is eraf in de hoofdklasse van de provincie Noord-Holland.

Op de foto: De kop is eraf in de hoofdklasse van de provincie Noord-Holland. Foto: aangeleverd.