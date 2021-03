Uithoorn – Deze weken betrekken de eerste bewoners hun nul-op-de-meter woning in Legmeer-West in de gemeente Uithoorn. Van de 34 woningen die zijn afgeleverd, zijn er 23 sociale huurwoningen en 11 middensegment huurwoningen. Deze laatste categorie woningen zijn vooral verhuurd aan doorstromers uit de sociale huur.

‘’In Legmeer-West bouwen we in totaal 125 woningen’’, zegt Vera Luijendijk, bestuurder bij Eigen Haard. ‘’Daarbij kiezen we voor variatie; voor kleine huishoudens en voor gezinnen. Ik ben ook blij dat het is gelukt om in de middensegment woningen huurders te laten doorstromen uit de sociale huur. Zo snijdt het mes, op deze krappe woonmarkt, aan twee kanten’’.

Hans Bouma, portefeuillehouder Wonen van de gemeente Uithoorn, sluit zich daarbij aan. ‘’Het is een mooie aanvulling voor onze gemeente. Deze wijk krijgt op deze manier steeds meer kleur en vorm. Wij zijn trots op zo’n toekomstbestendige en duurzame woonwijk in de gemeente Uithoorn!’’

Saffira is samen met haar gezin een van de nieuwe bewoners van dit project en is erg blij met de energiezuinige woning. ‘’Voorheen pendelden we tussen Amsterdam en Almere. Uithoorn is daarom nieuw voor ons, maar trok ons gelijk aan, mede door de duurzaamheid van deze nieuwe woningen’’ vertelt ze. Saffira vindt de ruimte die de nieuwe woning hen biedt een groot pluspunt en ook de afwerking ziet er goed uit. ‘’De woning is netjes opgeleverd en de kabels zijn mooi weggewerkt. We kunnen dus snel beginnen met het verven van de muren en het leggen van de vloer. Midden april wonen we hier hopelijk al en ik kan niet wachten totdat het zover is!’’ sluit ze af.Energiezuinige woningen voor Legmeer-West