Energieke start van nieuw Zaai traject

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Op de tiende van de tiende maand kwamen 22 verwachtingsvolle Zaailingen de sfeervolle Brasserie De Haven binnen. Zij werden verwelkomd met koffie of thee en opgewacht door Kirsten Verhoef (project organisator) en Zaai coach Anja de Die. Wat bij binnenkomst direct opviel was de energie die de nieuwe groep uitstraalde. Veel jonge mensen bezig met de meest uiteenlopende branches maar allemaal met één doel voor ogen en dat is een succesvolle ondernemer worden. Namens de gemeentes Aalsmeer en Uithoorn stak Dick Helsloot (accountmanager Aalsmeerse bedrijven) alle startende ondernemers een hart onder de riem. “Jullie wacht een fantastisch programma, een cadeautje, haal er dus alles uit wat er in zit.” Vervolgens ging iedereen weer in de benen voor de groepsfoto. Daarna begon het ‘echte werk’. De kennismaking en de Pitch. Dat liep allemaal zeer gesmeerd omdat iedereen zich goed had voorbereid. De passie en de wil om te slagen spatte ervan af. Anja de Die speelde daar goed op in met een gedegen introductie waarin veel duidelijk werd wat er het komende half jaar wordt besproken en dieper uitgewerkt. De door de gemeente gefinancierde masterclasses, de mentor-panelavonden, de persoonlijke coach sessies, de buddy – gezien als een liefdevolle stok achter de deur – en de intervisie avonden, spelen daarbij allemaal een belangrijke rol.

Zichtbaar worden

Vanaf het basisprincipe Passie, Inkomen, Talent en Tijd werd steeds meer duidelijk hoe gestelde of gedroomde doelen kunnen worden nagestreefd en bereikt. De woorden doorzettingsvermogen en commitment vielen ook menigmaal want ondernemen is een vak apart, daar zijn alle starters zich terdege van bewust. Dat komt je niet aangewaaid maar dat moet je leren! En daar is Zaai voor. Er werd aandachtig geluisterd, de radertjes in het brein deden goed hun werk bij het horen van de verstrekte nieuwe kennis dat leidde tot nieuwe inzichten en interessant gestelde vragen. Na een paar intensieve uren werd de aanwezigen door Brasserie de Haven een gratis lunch aangeboden. Alle gelegenheid om de onderlinge contacten nog meer te verstevigen. Over een half jaar is door het Zaai traject ieders netwerk gegroeid, spelen de ondernemers elkaar de bal toe, weet een ieder hoe belangrijk een goede website is en uitgebreid gebruik te maken van social media. Dan hebben Aalsmeer en Uithoorn er weer een aantal zichtbare en succesvolle ondernemers bij. Voor meer Zaai informatie kan contact opgenomen worden met Kirsten Verhoef per mail: kirsten@syltsupport.nl of telefonisch: 0297-366182.