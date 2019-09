‘EN ROUTE’ MET GERARD ALDERLIEFSTE EN COR BAKKER

Regio – – Cor Bakker gaat op de Franse tour. Samen met zanger/gitarist Gerard Alderliefste stapt hij in de Citroën DS om af te reizen naar Uithoorn. Cor en Gerard hebben allebei een passie voor het Franse lied. Daarom vormt het mooiste repertoire uit Frankrijk de rode draad voor hun programma ‘En route’ In de studio bij Bakker thuis werd het plan geboren om samen op reis te gaan, met liedjes uit ons collectieve geheugen, een intiem concert vol nostalgie. Op reis naar de tijd dat we in de auto naar Frankrijk reden en luidkeels meezongen met Gérard Lenorman, Julien Clerc, Michel Fugain, Frida Boccara, Les Poppy’s en Jacques Brel. En dat we luisterden naar prachtige chansons als ‘Les moulins de mon coeur’ van Michel Legrand en ‘Laat me’ van Ramses Shaffy.

‘En Route’ is niet alleen een muzikaal programma, maar zit ook vol theatrale verrassingen. De gepassioneerde muzikanten zijn ook bewogen vertellers. Niet alleen delen ze de legendarische Shaffy-verhalen, Gerard vertelt het publiek ook hoe hij zijn dagelijkse werk als verslavingsarts combineert met zijn passie voor de Fransen, een volk van stevige innemers. Leg dat maar eens uit! En Cor komt achter zijn piano vandaan voor een act die hij nooit eerder durfde.

Dit optreden is het openingsconcert van het nieuwe culturele seizoen van de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) en vindt plaats op zondag 15 september a.s. om 14.30 uur in De Schutse te Uithoorn (de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open).

