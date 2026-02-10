Uithoorn/Heiloo – Zondag 8 februari gingen 50 kinderen en 100 volwassenen van de Emmaüsparochie en omliggende kerken van de regio op bedevaart.

Op uitnodiging van de zusters van Heiloo werd de maandelijkse Familiezondag deze keer gehouden in het Heiligdom. Het was een dag waarop jong en oud elkaar hebben ontmoet in het geloof: samen vieren, zingen, eten en praten. Een familiespel in de tuin van het klooster mocht daarbij niet ontbreken. Allemaal lichtpuntjes die vertrouwen geven in de toekomst van de kerk. Het verslag van deze dag is terug te lezen op de website van de parochie: www.emmaus-uithoorn.nl.

Emmaüsparochie op bedevaart naar Heiloo. Foto: aangeleverd.