Eindelijk feestelijke opening ontmoetingstuin!

Kudelstaart – De vorig jaar in december opgeleverde ontmoetingstuin bij wooncomplex Mijnsheerlijckheid is afgelopen woensdag 15 september officieel geopend. De corona regelgeving stond dit eindelijk niet meer in de weg. De officiële opening werd verricht door wethouder Wilma Alink in aanwezigheid van een groot aantal externe genodigden en onder toeziend oog van de bewoners vanaf de galerijen. De wethouder onthulde de donateurszuil met hierop de namen van de instanties die de ontmoetingstuin mede mogelijk gemaakt hebben. Naast lovende woorden van de wethouder namen Peter Boerefijn, directeur van Habion en eigenaar/verhuur van het complex Mijnsheerlijckheid, en Jaap Overbeek, voorzitter Dorpsraad Kudelstaart, achter de microfoon plaats.

Tent op Ad Verschuerenplein

Na het officiële gedeelte was er tijd voor informeel contact onder het genot van een hapje en drankje. Daarna ging een deel van het gezelschap richting het Ad Verschuerenplein, waar voor deze gelegenheid een grote tent was geplaatst voor een feestelijke afsluiting met een heerlijke maaltijd voor alle bewoners van het complex. Het werd een geweldig feest, met leuke muziek, goed eten en drinken en veel gezang. Kortom, een dag om niet snel te vergeten!

Intensief gebruik

Overigens heeft deze late opening een intensief gebruik van de tuin in de achterliggende maanden in het geheel niet in de weg gestaan. Integendeel! De bewoners van het complex Mijnsheerlijckheid, bestaande uit Nobelhof en Boerhaavehof, hebben er inmiddels ruimschoots van kunnen genieten.

En niet alleen door er alleen om samen met buren of familie in te wandelen of op een van de bankjes van de zon te genieten. Nee, er is meer. De bewoners kijken ook alweer met veel genoegen terug op een viertal heel gezellige, smakelijke en goed bezochte barbecues. Door het bestuur van Mijnsheerlijckheid met veel genoegen en in eigen beheer georganiseerd. Daarnaast heeft men, onder Italiaanse muzikale omlijsting, ook al kunnen genieten van een keur aan Italiaanse spijzen.

Schot in de roos

Met nog meer najaarsactiviteiten in het vooruitzicht kan nu wel worden gesteld dat de aanleg van de ontmoetingstuin een schot in de roos is geweest. Ook de jeu de boule baan wordt actief gebruikt en niet uitsluitend door de bewoners. Vanuit het Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ wordt er wekelijks een spelletje begeleid jeu de boule georganiseerd.

De bewoners willen de instanties en personen die de ontmoetingstuin mogelijk hebben gemaakt nog even in het zonnetje zetten. Bedankt: Stichting Leefomgeving Schiphol, VSB fonds, Oranjefonds, Rabobank, Gemeente Aalsmeer, Participe en Habion!