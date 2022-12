Einde seizoen gaan KDO en trainer Edwin Reder uit elkaar

De Kwakel – Edwin is sinds de zomer van 2019 actief in De Kwakel, waarvan de eerste 2 jaar als trainer van KDO 2. Na het vertrek van de vorige trainer Mark Wietsma werd hij afgelopen zomer doorgeschoven als hoofdtrainer van het eerste elftal. Met een andere selectie dan vorig seizoen is Edwin in augustus jl. begonnen en zijn de resultaten helaas wat mager gebleken. Oorzaken hiervan zijn onder andere het ontbreken van een vaste keeper en enkele langdurig geblesseerde spelers. Kijkende naar het volgende seizoen is het niet gelukt om voldoende draagvlak binnen de selectie te krijgen om nog een jaar verder te gaan.

Dit heeft ertoe geleid dat de technische staf van KDO het lastige besluit heeft genomen om voor volgend seizoen op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. Via deze weg willen wij Edwin en zijn selectie na de winterstop veel succes toewensen om KDO te behouden in de zondag tweede klasse.