Eigen auto voor Stichting Living Memories

Aalsmeer – Stichting Living Memories rijdt sinds deze week met dank aan Frank Vaneman Automotive zichtbaar door het land. Door het sponsoren van een bestickerde auto helpt het autobedrijf het goede doel met mobiliteit en het werken aan haar naamsbekendheid. De Aalsmeerse stichting maakt video’s van kinderen die gaan overlijden aan een ziekte.

Frank Vaneman Automotive vindt het belangrijk bij te dragen aan doelen die zich maatschappelijk inzetten. ‘Wij geloven niet zozeer in het doneren van geld als wel in het faciliteren van mobiliteit voor stichtingen die het goed kunnen gebruiken”, zegt eigenaar Frank Vaneman. “Het is onze missie dat iedereen bij ons wegrijdt met een lach. De belofte die we daarbij doen is ‘direct goed geregeld’. Toch beseffen we ons dat een lach niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Daarom steunen wij Stichting Living Memories maar ook de CliniClowns.”

Tientallen professionele videomakers zetten zich belangeloos voor Stichting Living Memories in. De kinderen worden aangemeld via kinderpalliatieve zorgteams in academische ziekenhuizen, kinderthuiszorgorganisaties en uitvaartondernemers. De beelden, die de stichting maakt, zijn na het overlijden van het kind van onschatbare waarde voor de ouders, broertjes en zusjes.

De stichting werkt vanuit Aalsmeer. “We rijden het hele land door voor onze contacten”, zegt Thinka Sanderse, oprichter van Stichting Living Memories. “Dat we dat nu met een bestickerde auto kunnen doen, is heel goed voor onze naamsbekendheid. We willen graag iedereen die in de situatie komt waarin ze een kind gaan verliezen de mogelijkheid geven om van ons een video te krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen in Nederland ons en ons werk kent.”

Foto: Thinka Sanderse, oprichter Stichting Living Memories, ontvangt de sleutel en een taart van Frank Vaneman, eigenaar van Frank Vaneman Automotive.