Eerste Wereld Magazine voor wethouder De Vries

Aalsmeer – 170 Wereldwinkels laten de wereldwijde impact van (hun) eerlijke handel zien in een nieuw tijdschrift. Wie het Wereld Magazine openslaat, ontdekt dat eerlijke handel geen abstract begrip is, maar iets dat dagelijks levens verandert. Een jongeman in Burkina Faso die door bronsgieten zijn gezin kan onderhouden. Een ondernemer in Guatemala die met kleurig handwerk zijn gemeenschap overeind houdt. Een vrijwilliger in Nederland die met passie een klant helpt bij het kiezen van een cadeau en zo de verhalen verder verspreidt.

Het magazine bevat inspirerende reportages, interviews, columns, recepten en tips voor boeken en films – allemaal met als doel om eerlijke keuzes in het dagelijks leven te stimuleren. Het is fris vormgegeven, werelds, uitnodigend en bedoeld om door te geven. Voormalig ambassadeur Kathleen Ferrier deelt in het magazine haar persoonlijke ervaring en benadrukt hoe een klein gebaar grote impact kan hebben. De nieuwe ambassadeur, schrijver en Trouw-columnist Babah Tarawally, noemt Wereldwinkels in zijn column ‘ambassades van een nieuwe wereld’. Plekken waar producten niet alleen schoonheid en vakmanschap tonen, maar ook een verhaal van rechtvaardigheid en verbondenheid. Al ruim een halve eeuw werken Wereldwinkels met duizenden vrijwilligers aan eerlijke handel. Met dit magazine komt die missie tot leven.

“Mooi dat dit magazine er is. Ik ga het met heel veel aandacht lezen”, zegt wethouder Sybrand de Vries. “We zijn inmiddels al jaren een Fairtrade gemeente en dragen de vrijwilligers van de Wereldwinkel en hun waardevolle werk een zeer warm hart toe.” Benieuwd geworden? Kom even naar Wereldwinkel Aalsmeer in de Zijdstraat 15 voor een gratis exemplaar. Info: Bel 0297-342178 of kijk op www.wereldwinkelaalsmeer.nl.

Foto: Wethouder Sybrand de Vries ontvangt het eerste exemplaar van het Wereld Magazine op de jaarlijkse presentatieavond van OSA in het Parochiehuis uit handen van Karin de Veij, voorzitter van de Wereldwinkel Aalsmeer (foto aangeleverd).