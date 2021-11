Eerste welkomstdoos door Fellowship uitgereikt

Aalsmeer – Mensen die verhuizen naar Aalsmeer of Kudelstaart moeten zich meteen welkom voelen. Dat is wat de Fellowship graag wil. Deze groep prominente inwoners onderneemt belangeloos acties om Aalsmeer en Kudelstaart nog leuker te maken.

De Fellowship bestaat uit Mike van der Laarse, Anna-Maria Giannattasio, Wilbert Streng, Arjan Levarht, Ronald Stolwijk, Arnaud Brouwer en Henk van Leeuwen. Eén van hun eerste ideeën was om nieuwe inwoners persoonlijk welkom te gaan heten. En dat doen ze met een welkomstdoos, waar informatie over de gemeente én een kleine attentie in zit. Op dinsdag 16 november werd de eerste doos uitgereikt aan Chira Doski, die sinds juli met haar gezin in Aalsmeer woont.

Verleden en heden

Burgemeester Gido Oude Kotte en verantwoordelijk wethouder Wilma Alink: “Als college kunnen we alleen maar blij zijn met zoveel inzet van deze inwoners. De welkomstdoos is een prachtig idee en past bij de gastvrijheid van onze gemeente. De Fellowship heeft een mooie combinatie van stukje verleden en een stuk heden in de doos gedaan. We hopen dat de ontvangers zich snel thuis zullen voelen in onze gemeente.”

Buren

Mike van der Laarse, Anna-Maria Giannattasio en Henk van Leeuwen waren aanwezig namens de Fellowship: “Wij wonen fijn in Aalsmeer en Kudelstaart en willen graag iets terugdoen voor de gemeente. En we willen vooral het gevoel van ‘hier thuis zijn’ doorgeven aan nieuwe inwoners. Als je ergens net komt wonen, is dat natuurlijk wennen. Maar er is hier zo veel te doen en je kunt aan zo veel dingen meedoen. Dus we nodigen alle nieuwe inwoners uit om onze cultuur, verenigingen en ondernemers te leren kennen. Zij zijn nu onze buren, dus ze horen bij Aalsmeer en Kudelstaart.” De dozen worden uitgereikt aan iedereen die zich dit jaar in gemeente Aalsmeer heeft ingeschreven, met de intentie er voor langere tijd te komen wonen. Ook mensen die de komende tijd in de gemeente komen wonen zullen een welkomstdoos ontvangen.

Foto: Anna-Maria Giannattasio, Chira Doski, Henk van Leeuwen, Mike van der Laarse en wethouder Wilma Alink tijdens de uitreiking van de eerste welkomstdoos van de Fellowship. Foto: Merel Meijdam