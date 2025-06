Eerste UFO Festival brengt buitenaardse klanken

Regio – In jongerencentrum N201 aan de Zwarteweg in Aalsmeer vindt zaterdag 21 juni vanaf 19.30 uur een bijzonder muzikaal evenement plaats: het UFO Festival, georganiseerd door de stichting Universal Freaks Organisation uit Uithoorn. De toegang bedraagt slechts € 5,–. Hoewel de kop van dit artikel wellicht doet vermoeden dat er buitenaardse bezoekers worden verwacht, draait het tijdens dit festival vooral om muziek die zó uniek is, dat deze bijna buitenaards aandoet.

Een stichting met een missie

De stichting UFO, opgericht in 1990 in Uithoorn, zet zich sinds jaar en dag in voor muzikanten uit de regio. Als vrijwilligersorganisatie met een ANBI-status biedt zij betaalbare oefenruimtes aan bands, muzikanten en dj’s. De oprichting was destijds een reactie op het ontbreken van gemeentelijke voorzieningen voor muzikale ontwikkeling. Vijf lokale muzikanten namen het initiatief en legden daarmee de basis voor een organisatie die inmiddels een stevig netwerk heeft opgebouwd, onder meer met poppodium N201, waar regelmatig optredens plaatsvinden.

UFO Festival: een primeur

Naast het faciliteren van oefenruimtes organiseert de stichting ook eigen muziekevenementen, waaronder het buitenfestival TNIDS. Dit jaar wordt voor het eerst het UFO Festival gehouden, een avondvullend programma met optredens van vier bands uit de eigen gelederen: Riffage, TMF, Some Weird Sin en Vile Passage. Elk van deze acts brengt een eigen stijl en performance, waarbij het muzikale experiment niet wordt geschuwd. De dj’s Rogier en Patrick zorgen tussen de optredens door voor een sfeervolle muzikale omlijsting.

Muziek de ruimte geven

Het UFO Festival is meer dan een avond vol muziek; het is een ode aan creativiteit en samenwerking. De stichting biedt een podium aan zowel beginnende als ervaren artiesten, en stimuleert hen om hun muzikale talenten verder te ontwikkelen. De slogan van de stichting ‘Stichting UFO geeft muziek de ruimte’ vat deze missie treffend samen. Veel muzikanten zetten hier hun eerste stappen, vaak rechtstreeks vanuit de muziekschool of zelfs vanaf straat, en groeien uit tot volwaardige artiesten. Met het UFO Festival laat de stichting zien dat muziek leeft in de regio en dat er ruimte is voor vernieuwing, expressie en vooral: plezier. Het belooft een bijzondere avond te worden – en waarschijnlijk niet de laatste editie van dit veelbelovende initiatief.

Meer informatie: www.stichtingufo.nl.

Op de foto: ‘Riffage’. Foto: aangeleverd.