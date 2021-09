Eerste Sportfair voor jeugd in de Bloemhof

Aalsmeer – Op zaterdag 25 september wordt in sporthal de Bloemhof de eerste Sportfair Aalsmeer georganiseerd. Tijdens deze Sportfair zullen meerdere verenigingen laten zien hoe leuk het is om te bewegen! Van 11.00 tot 13.00 uur is alle jeugd uit Aalsmeer en Kudelstaart van harte welkom om vooral mee te doen met alle sporten die worden aangeboden.

De Sportfair Aalsmeer is een initiatief dat mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage uit het Lokale Sportakkoord, met als doel promotie van de lokale sport in Aalsmeer. Het doel is sport- en beweegaanbieders, van verenigingen tot sportscholen, in de spotlights te zetten. Tegelijkertijd wil de organisatie de jeugd van de gemeente Aalsmeer kennis laten maken met het zeer uitgebreide sport- en beweegaanbod in de gemeente.

De sporten die worden aangeboden tijdens de Sportfair Aalsmeer zijn: turnen, voetbal, handbal, volleybal, judo, basketbal, dansen en badminton. Er is dus genoeg keus om lekker te bewegen.

Alle deelnemende verenigingen hopen dan ook heel veel kinderen (en hun ouders/verzorgers) te zien op 25 september. Deelnemen aan de Sportfair van 11.00 tot 13.00 uur is gratis. Meer weten? Stuur dan een mail naar aalsmeer@teamsportservice.nl