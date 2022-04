Eerste plaats Westeinder Sloeproei Team in Utrecht

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd voor het Westeinder Sloeproei Team weer plaats, wederom in Utrecht. De wedstrijd in Utrecht is altijd zeer uitdagend, omdat de route door de kleine grachten in het hartje van Utrecht gaat. En daar komt het neer op goede stuurmanskunsten om niet vast te komen te zitten onder een brug.

Het roeien door de grachten vereist ook andere kwaliteiten van de roeiers. Bij iedere brug of versmalling dient de sloep na het passeren weer op snelheid gebracht te worden. En ook het inhalen van andere sloepen vergt veel van de roeiers. Door de smalle ruimte dient het inhalen iedere keer met een lange sprint uitgevoerd te worden en maakt deze wedstrijden zeer apart. Uiteraard is het daarbij een zeer mooi gezicht en prachtig gevoel om met ruim 9 kilometer per uur door de grachten te roeien.

In de buurt van de jaarbeurs worden alle sloepen te water gelaten en vindt de start plaats. Om de twee minuten starten er twee sloepen die een afstand 13,5 km moeten afleggen. In totaal worden er 29 bruggen gepasseerd, waarbij de roeiers de riemen moeten laten lopen langs de boot. Roeiend kunnen deze bruggen niet gepasseerd worden. Voor de brug moet de snelheid dan ook omhoog gebracht worden en nadat de brug gepasseerd is moet er weer vol aangezet worden om de sloep op snelheid te krijgen.

Chaos op de Oude Gracht

De route voert alle sloepen over de kenmerkende oude Gracht in Utrecht met alle terrasjes direct aan het water. Een stuurfoutje kan hier fataal zijn en dat bleek bij een voorganger van de sloep uit Aalsmeer. Na een foutje lag deze sloep bijna dwars in de gracht met directe gevolgen voor de sloepen erachter. Gelukkig kon het team uit Aalsmeer er nog net langs en direct verder. Vele mensen genoten al van het betere weer (ondanks hagel op de dag) en gaven aanmoedigingen aan alle teams. Met hoge snelheid werden de terrasjes aan het water voorbij geroeid, waarbij soms zelfs een riem over het terras heen gaat. Een prachtig gezicht zo door de grachten heen.

Na 1 uur, 32 minuten en 39 seconden komt het team over de finish in Utrecht. Met een mooie gemiddelde snelheid van 8,7 km was de afstand van 13,5 kilometer afgelegd. En dat is een zeer keurige snelheid door de grachten. Onder het genot van een biertje werd er nog flink nagepraat over de wedstrijd tot de prijsuitreiking. En daar bleek dat de Polyester wederom als eerste gefinished was in Utrecht. Een mooie start van het roeiseizoen in 2022 en een mooie start voor de competitie van de Grachtencup. De volgende wedstrijd voor het team is op 7 mei in Grou, waar een wedstrijd van ruim 20 kilometer op het programma staat.