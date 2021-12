Eerste paal voor krachthonk bij sporthal de Bloemhof

Aalsmeer – Op vrijdag 10 december heeft burgemeester Gido Oude Kotte de eerste paal geslagen van het krachthonk bij sporthal de Bloemhof, de thuisbasis van handvereniging Greenpark Aalsmeer. Hij deed dat onder toeziend oog van de voorzitter van de handbalvereniging Mike van der Laarse en bouwheer van de ESA Jaap van der Baan. Onder de kleine groep toeschouwers waren enkele bestuursleden van de handbalvereniging en sponsors aanwezig.

Jac. Stammespark

De verplaatsing en nieuwbouw van het krachthonk en de kleedkamers is noodzakelijk om een nieuwe toegang te creëren tot sporthal de Bloemhof en het toekomstige Jac. Stammespark. Het verplaatsen van het krachthonk en kleedkamers is een eerste stap in de ontwikkeling van het nieuwe park.

Landskampioen handbal

“Aalsmeer ademt handbal. Voor de landskampioen is het van groot belang dat de faciliteiten het topsport niveau van de vereniging ondersteunt. Daar hoort een goed uitgeruste sportaccommodatie bij met trainingsvoorzieningen waarmee alles op alles gezet kan worden om de kampioenstitel vast te houden”, aldus een trotse burgemeester Gido Oude Kotte.

Prachtige ontwikkelingen

Voorzitter van de handbalvereniging Greenpark Aalsmeer Mike van de Laarse vult aan: “Het is een mooie dag. Het is de start van veel prachtige ontwikkelingen die in en rondom de Bloemhof gebouwd gaan worden. Naast het nieuwe krachthonk en de kleedkamers komt er ook nog een nieuwe sportvloer in hal 2. Ook de plannen voor kleine tijdelijke appartementen voor handbaltalenten en jonge woningzoekende uit Aalsmeer krijgen steeds meer vorm. Naast mijzelf zijn ook alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de handbalvereniging erg blij dat de uitbreidingswerkzaamheden zijn gestart en met de steun van en samenwerking met de gemeente Aalsmeer, Stichting Leefomgeving Schiphol en Exploitatie Sporthallen Aalsmeer (ESA).”