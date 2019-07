Eerste paal voor Aangenaam Legmeer

Uithoorn – Onder grote belangstelling van de toekomstige bewoners heeft wethouder Hans Bouma uit Uithoorn de eerste heipaal geslagen voor Aangenaam Legmeer fase 2. Een feestelijk moment voor alle geïnteresseerden. “Dit zijn woningen voor de toekomst!”, aldus de wethouder. Wethouder Hans Bouma deed deze officiële handeling in het bijzijn van Arjan van Meijeren, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling West.

Voorafgaande aan de handeling sprak wethouder Hans Bouma de nieuwe bewoners toe: “Dit is het laatste gedeelte van de gemeente Uithoorn waar grootschalig wordt gebouwd. U komt te wonen in een woning die klaar is voor te toekomst. De woningen zijn aardgasvrij en voorzien van goede isolatie in combinatie met een luchtwarmtepomp. Daarnaast wordt dit een hele mooie wijk én u woont straks in een gemeente die 200 jaar bestaat. Wij hopen dat u met veel plezier hier komt wonen!”

Eerste contacten

Na het feestelijke moment was er een hapje en een drankje. Voor de toekomstige bewoners was het bij uitstek de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met hun nieuwe buren. De eerste groepsapps werden aangemaakt om contact te houden. Naast de eerste paal was er nog een feestelijk moment. Recent is namelijk voor Aangenaam Legmeer fase 1 het hoogste punt bereikt. De kinderen van de toekomstige buurtbewoners hesen een vlag. Daarnaast was er goed nieuws voor de kopers van fase 1. Die kunnen kerst 2019 vieren in hun nieuwe woning.

Het totaalprogramma voor het gebied Legmeer-West fase 4, 5 en 6 bestaat uit 400 woningen. Dit is een combinatie van koopwoningen, sociale huurwoningen en middel dure huurwoningen. In Legmeer-West worden eengezinswoningen en appartementen gebouwd.