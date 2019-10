Eerste paal nieuw pand HilverdaFlorist

De Kwakel – Deze week is de eerste paal geslagen voor het nieuwe kantoorpand van HilverdaFlorist aan de Dwarsweg in De Kwakel. Op het terrein zal de komende periode gestart worden met de uitbreidingen van het kantoor, zodat alle collega’s snel vanuit één locatie kunnen werken. Dit is de eerste fase van de bouw, daarna wordt er gestart met de uitbreidingen van de kassen.

Jan Hilverda had de eer gekregen om de eerste paal te slaan voor het nieuwe pand voor HilverdaFlorist. Hiermee gaf Jan Hilverda de aftrap voor deze zichtbare stappen van de fusie.

Het gehele HilverdaFlorist team was uitgenodigd om stil te staan bij dit bijzondere en feestelijk moment. De verbouwing van het kantoor zal ongeveer 17 weken in beslag nemen.



.