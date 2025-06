Eerste ontwerpen nieuwbouw gemeentehuis en Raadhuisplein gereed 

Mijdrecht – De eerste ontwerpen voor de nieuwbouw van het gemeentehuis aan de Vermogenweg, de herontwikkeling van het Raadhuisplein en de realisatie van woningen in de bibliotheek in Mijdrecht zijn gereed.

Maandag 30 juni van 19.00 tot 21.00 uur zijn in het gemeentehuis de tekeningen te zien en is een toelichting te krijgen tijdens een inloopbijeenkomst. Een woordvoerder van de gemeente: “Het college van B en W is zeer benieuwd om te horen hoe inwoners tegen de plannen aankijken. Zij zijn van harte uitgenodigd de inloopbijeenkomst te bezoeken en hun reactie te geven. Er zijn ontwerpen te zien van de plannen van het Raadhuisplein en de bebouwing, de bibliotheek aan de Van der Haarlaan en de nieuwbouw van het gemeentehuis. Geïnteresseerde inwoners kunnen op het moment komen dat het hen schikt om de ontwerpen te zien en een nadere toelichting te krijgen. Ook kunnen ze dan mondeling of schriftelijk hun reactie geven. In het definitieve ontwerp wordt rekening gehouden met de reacties.”

Verhuizing

Na de verhuizing van het gemeentehuis naar de Vermogenweg ontstaat in het centrum van Mijdrecht de mogelijkheid het gebied opnieuw in te richten. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt getoond hoe het eruit kan komen te zien. Het Raadhuisplein wordt in de plannen iets groter en op de plek van het gemeentehuis is ruimte voor nieuwbouw met daarin ongeveer 70 woningen. Op de begane grond is ruimte voor de bibliotheek met een brede maatschappelijke functie en horeca. Op het Raadhuisplein blijft ruimte voor de markt, de ijsbaan, terrassen en diverse evenementen.

Woningen in gebouw bibliotheek

Met de nieuwbouw op de plek van het gemeentehuis verhuist de bibliotheek van de Dr. J. van der Haarlaan in Mijdrecht naar de nieuwbouw in het centrum. Dat geeft de mogelijkheid het bestaande gebouw van de bibliotheek in Mijdrecht om te bouwen tot woningen. Het gebouw wijzigt daarbij aan de buitenkant niet, maar binnen de bestaande muren komen tussen de 12 en 14 kleine woningen voor starters.

Door architectenbureau De Zwarte Hond is een eerste ontwerp gemaakt van de nieuwbouw van het gemeentehuis aan de Vermogenweg. Het gebouw heeft op de tekening deels 3 en deels 4 bouwlagen en is gericht op de Veenweg.

Impressie van het nieuw ingerichte Raadhuisplein na de verhuizing van het gemeentehuis. Artist impression: aangeleverd