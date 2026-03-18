Eerste nieuwe kunstgrasvelden in gebruik

Aalsmeer – Op de twee nieuwe kunstgrasvelden bij FC Aalsmeer zijn inmiddels de eerste trainingen afgewerkt. Bij RKDES zijn het voetbalveld en het handbalveld zo goed als klaar. De velden worden om en om voorzien van een nieuwe toplaag, omdat ze na vele jaren intensief gebruik versleten waren en vervangen moesten worden. Het gaat bij FC Aalsmeer om veld 2 en veld 3, bij RKDES om voetbalveld 1 en het kunstgras handbalveld. De gemeente is eigenaar van de velden en betaalt ook deze vervanging. Omdat vanaf 2031 landelijk de verkoop van rubbergranulaat wordt verboden, is er door de gemeente Aalsmeer nu al afscheid genomen van de korrels. De nieuwe toplaag van de velden bestaat na goed overleg met de sportclubs uit mineraal zand.

Milieukeuringen

Tijdens de voorbereidingen zijn de velden onderzocht op milieu-hygiënische kwaliteit. Er zijn monsters genomen van de sporttechnische laag (lava), de zandonderbouw (laag onder de sporttechnische laag) en het af te voeren asfalt en puin onder het handbalveld. Uit de keuringen bleken geen vervuilingen. Alle rubberkorrels van en naast de velden zijn inmiddels opgeruimd en afgevoerd.

Wethouder sport enthousiast

“We vinden het als gemeente belangrijk om de velden van goede kwaliteit te houden en deze velden waren duidelijk aan vervanging toe. En uit milieu- en gezondheidsoverwegingen is met de vervanging tegelijk de switch naar zand als toplaag op de velden gemaakt. Dat is niet alleen een hele mooie stap voor de gemeente, de nieuwe toplaag met mineraal zand is volgens de clubs namelijk ook sportief een vooruitgang”, zegt sportwethouder Bart Kabout. “Het zand zit volgens de kenners beter opgesloten tussen de sprieten van het kunstgras waardoor er geen wolken meer opvliegen als je een sliding maakt of een bal wegtrapt.” Tot slot spreekt de wethouder zijn grote dank uit aan de medewerkers van de ESA, de uitvoerders van CSC Sport en alle mensen bij de verenigingen die flexibel aan deze klus hebben bijgedragen.

Foto: Op veld 2 van FC Aalsmeer staan van links naar rechts: Richard van den Broek (hoofd beheer accommodaties van ESA), sportwethouder Bart Kabout en John van Elp (uitvoerder bij CSC Sport, het bedrijf dat het veld heeft aangelegd). Achter hen de werkzaamheden op veld 3. Foto: Gemeente Aalsmeer

