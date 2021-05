Uithoorn – Brandweerman en gewezen ambulancechauffeur en slachtofferhulp-vrijwilliger Rene Aldewereld heeft eind april 2021 zijn eerste boek Eerste Hulp bij Schokkende Gebeurtenissen op de Brandweerpost Schiphol Airport aan zijn oude commandant Ed Oomes uitgereikt. Het gaat over het verwerken van stress en trauma’s van heftige en intense gebeurtenissen. Uit zijn jarenlange ervaringen beschrijft hij zijn persoonlijke verhaal. De lastige en soms taaie theorie over verwerking en de hersenstructuren die daarbij betrokken zijn worden in klare taal verwoord. Een mooi handboek om uit de alledaagse tegenslagen, onrecht en teleurstellingen je voordeel uit te halen. Een dankbaar boek wat vooraf gelezen moet worden. Eerste Hulp bij Schokkende gebeurtenissen