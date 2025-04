Eerste glasvezelaansluiting GlasDraad Amstel Vecht en Venen geactiveerd

De Ronde Venen – Een bijzondere mijlpaal voor GlasDraad Amstel Vecht en Venen en gemeente De Ronde Venen. De eerste glasvezel-aansluiting is officieel geactiveerd. Bewoners van de Bruinlaan in Amstelhoek kunnen als eersten in het gebied genieten van supersnel en stabiel internet via het nieuwe netwerk.

Om dit feestelijke moment te markeren, kwamen wethouder Anja Vijselaar, aannemer Direxta, de directie van GlasDraad en KPN als provider samen bij de woning die als eerste is aangesloten. Onder het genot van taart en bloemen werd door KPN de apparatuur geïnstalleerd en de verbinding geactiveerd. Onder toeziend oog van de wethouder werd de eerste speedtest succesvol uitgevoerd en werd de snelheid van haar abonnement gemeten. Een mooie stap richting een volledig verbonden regio.

Een grote stap voorwaarts

De activatie van de eerste aansluiting is het resultaat van een intensief traject. In 2023 ondertekenden GlasDraad en gemeente De Ronde Venen een samenwerkingsovereenkomst. Na een succesvolle vraagbundeling in 2023 en de aanleg van de basis-infrastructuur, is nu de volgende fase aangebroken: het daadwerkelijk aansluiten van huishoudens. In totaal worden bijna 4.000 woningen voorzien van een glasvezelaansluiting.

Anette Gremmen (directie GlasDraad) benadrukt het belang van deze mijlpaal: “De aanleg van glasvezel in dit gebied is een complex proces, maar dit moment laat zien dat we op de goede weg zijn. We werken hard om zoveel mogelijk bewoners zo snel mogelijk aan te sluiten, zodat iedereen kan profiteren van een stabiele en toekomst-bestendige internetverbinding.”

Wethouder Vijselaar is blij met het resultaat: “De aanleg van glasvezel in dit gebied duurde langer dan gewenst, maar we zijn blij dat er nu tempo in zit en dat GlasDraad vaart maakt met het aansluiten van huishoudens, ondanks de moeilijkheden in het gebied. Het is van groot belang dat niet alleen de grotere dorpen toegang tot glasvezel hebben, maar ook de kleinere dorpen en de adressen in het buitengebied.”

Werk in volle gang

Hoewel dit een belangrijke eerste stap is, is de uitrol van het netwerk nog in volle gang. De komende maanden worden steeds meer woningen aangesloten en geactiveerd. In andere delen van het gebied wordt gestart met de aanleg van de basisinfrastructuur. GlasDraad blijft bewoners informeren over de voortgang en verwacht dat steeds meer huishoudens binnenkort gebruik kunnen maken van hun glasvezelaansluiting.

Op de foto: De eerste glasvezelaansluiting GlasDraad Amstel Vecht en Venen is geactiveerd. Foto: aangeleverd.