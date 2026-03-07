Eerste geitjes geboren bij Boerenvreugd

Aalsmeer – In de stal van Kinderboerderij Boerenvreugd is de lente begonnen. Afgelopen vrijdag 6 maart is de eerste bevalling geweest en zijn er twee geitjes geboren.

Dit jaar krijgen alle dieren die het levenslicht zien op de kinderboerderij aan de Beethovenlaan een naam die begint met de letter ‘h’. Het was moeilijk kiezen uit alle mooie namen, zo laat Boerenvreugd weten, maar de OTT boeren en boerinnen hebben uiteindelijk gekozen voor twee namen die goed bij elkaar passen: Hailey (bruin) en Harley (zwart/wit).

Moeders en kroost blijven nog even op stal, maar als het zulk mooi weer blijft kunnen ze gauw buiten het boerderijterrein gaan verkennen.

Foto: De geitjes Harley en Hailey. Foto: Boerenvreugd.