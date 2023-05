Eerste ‘Fleur Je Straat Op’-dag een succes

Aalsmeer – Afgelopen woensdag 17 mei vond de eerste ‘Fleur Je Straat Op’-dag plaats in de Hugo de Vriesstraat. Dit initiatief, georganiseerd door woningcorporatie Eigen Haard, Participe Amstelland en Stichting ANDERS Amstelland, had als doel om gezamenlijk voortuinen in de straat op te knappen, de uitstraling van de wijk te verbeteren en het contact tussen buren te stimuleren.

Om 9 uur ’s ochtends verzamelden zich een groep vrijwilligers rondom de bakfiets van Participe voor een goede start van de dag met koffie en een stroopwafel. Buurtbewoners, vrijwilligers uit het bedrijfsleven en teamleden van de betrokken organisaties stonden klaar om de handen uit de mouwen te steken! Eerder hadden buurtbewoners zich na een oproep aan kunnen melden voor de dag. Waarna een inspectieronde van de tuinen werd gehouden en de nodige werkzaamheden in kaart werden gebracht. Na bemoedigende woorden en een briefing van Eigen Haard gingen de vrijwilligers uiteen om in groepjes diverse voortuinen aan te pakken. Er werden vier tuinen opgeknapt. Onkruid werd verwijderd, heggen werden gesnoeid, tegels werden gewipt en de tuinen werden uiteindelijk opgefleurd met nieuwe bloemen en planten!

Dankbaar hielpen de buurtbewoners een handje of keken ze toe hoe vrijwilligers vol enthousiasme hun handen vuil maakten. Ook andere bewoners uit de straat kwamen een kijkje nemen om te zien wat er allemaal gebeurde in de wijk en maakten met elkaar een praatje. Op deze manier stimuleerde de actie ook weer andere buurtbewoners om aan de slag te gaan met hun voortuin. Thea van Hulst, wijkbeheerder van Eigen Haard: “Het was een groot succes! De uitstraling van de wijk heeft echt een boost gekregen en bewoners zijn ontzettend dankbaar met de inzet van iedereen om dit tot een succes te maken.”

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke lunch en het uitdelen van een presentje aan de vrijwilligers. Zij ontvingen een snijplank voorzien van de Aalsmeerse watertoren. De initiatiefnemers gaan evalueren en nadenken of de ‘Fleur je Straat Op’-dag volgend jaar voor herhaling vatbaar is in een andere wijk.