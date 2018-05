Eerste Energie Ontbijt in Hornmeer

Aalsmeer – Na het succes in andere gemeenten start Sienergie in samenwerking met de gemeente Aalsmeer dit jaar met een reeks van Energie Ontbijten in alle kernen van Aalsmeer en Kudelstaart. Iedereen is welkom, of u nou huurt, lid bent van een VVE of woningeigenaar bent.

Het Energie Ontbijt is er voor iedereen die energiezuinig en op termijn aardgasloos wil wonen en gebruik wil maken van zonne-energie, op eigen dak of met anderen op een groot dak in de buurt. Het eerste Energie Ontbijt vindt plaats op vrijdag 18 mei in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Het ontbijtbuffet staat vanaf 8.30 uur klaar. Om 9.00 uur gaat het programma van start. Centraal staat de vraag hoe woningen van eind jaren zestig en begin jaren zeventig, zoals in de Hornmeer, energieneutraal en aardgasloos gemaakt kunnen worden en welke uitdagingen je daarbij tegenkomt.

Onafhankelijke energieadviseurs en gastsprekers delen hun inzichten deze morgen graag met u. En natuurlijk is het de bedoeling te horen welke uitdagingen de aanwezigen zelf al zijn tegengekomen, met welke vragen zij zitten en waar zij hulp bij kunnen gebruiken. Iedereen kan natuurlijk in z’n eentje aan de slag, maar het is slimmer om het samen te doen. Een vervolg op het zeer succesvolle buurtproject van Sienergie in de Hornmeer zou dus zomaar het gevolg kunnen zijn van dit eerste Energie Ontbijt in Aalsmeer.

Aanmelden noodzakelijk

Na het officiële programma is er ruimschoots gelegenheid om voor een kort persoonlijk advies aan te schuiven bij één van de energieadviseurs of informatie op te halen bij medewerkers van de gemeente. Deelname aan het Energie Ontbijt is gratis, wel is aanmelden noodzakelijk. Dat kan tot en met 16 mei via info@sienergie.nl of telefonisch via 06-52667700.

Energieloket

Meer over Sienergie en haar activiteiten voor duurzaam wonen is te vinden op www.sienergie.nl. Kom ook eens langs bij het Energieloket in het Boekhuis in de Zijdstraat 12 voor een kosteloos persoonlijk gesprek met één van de energieadviseurs. Elke woensdag van 14 .00 tot 17.00 uur. Dank zij de samenwerking met de gemeente Aalsmeer kan Sienergie honderd procent onafhankelijk werken.