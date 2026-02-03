Eerste drie verenigingen met ‘Veilig Sportklimaat’-keurmerk

Uithoorn – Gemeente Uithoorn heeft vrijdag 30 januari het keurmerk ‘Veilig Sportklimaat’ uitgereikt aan drie sportverenigingen: roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter, KDO en honk- en softbalvereniging Thamen.

Met dit keurmerk tonen zij aan dat zij actief werken aan een sociaal veilige omgeving voor alle leden. “Sport moet voor iedereen leuk en veilig zijn. Deze verenigingen nemen daarin verantwoordelijkheid en zijn een voorbeeld voor anderen”, aldus wethouder Jan Hazen, portefeuillehouder Sport, Toerisme & Recreatie.

Belangrijk

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas ook in de sport voor, soms zichtbaar, vaak onzichtbaar. Het kan gaan om pesten, discriminatie, lichamelijk geweld of seksuele misdragingen. De gemeente Uithoorn wil samen met sportclubs zorgen voor een veilige, respectvolle sportomgeving. In het Sportakkoord Uithoorn (2020) is daarom als ambitie opgenomen om binnen de gemeente een vreedzame en positieve sportcultuur te realiseren. Een concrete doelstelling daarbij is dat ‘vreedzaam sporten’ een bekend begrip wordt binnen alle verenigingen en dat hiernaar wordt gehandeld.

4 V’s

Basis vormen de 4 V’s van sportkoepel NOC*NSF: verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor trainers, coaches en vrijwilligers; vastgestelde gedragscode met duidelijke normen en waarden; vertrouwenscontactpersoon voor leden die zorgen willen delen; en vakkundige trainer-coaches die geschoold zijn in pedagogiek en integriteit.

Aanpak

KDO investeert al lange tijd in sociale veiligheid met een streng aannamebeleid inclusief verplichte VOG, een gedragscode en een protocol voor kleedkamergebruik. Daarnaast investeert de vereniging in goed opgeleide trainer-coaches en is er een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Ook Honk- en Softbalvereniging Thamen werkt actief aan een sociaal veilige cultuur binnen de vereniging. De vertrouwenscontactpersonen Barbara en Martine hebben dezelfde cursus gevolgd, waarmee zij hun kennis en vaardigheden om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en adequaat te handelen verder hebben versterkt. Thamen onderstreept daarmee het belang van een veilige sportomgeving voor al haar leden.

Bij Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter richt een speciale werkgroep Omgangsvormen zich actief op sociale veiligheid. Uit een recente ledenenquête bleek dat de vereniging op dit vlak zeer goed scoort. Daarnaast werkt de club aan meer inclusieve faciliteiten: een ongebruikte toilet- en doucheruimte is door leden volledig opgeknapt tot een veilige en toegankelijke ruimte voor iedereen die zich niet altijd prettig voelt in de bestaande kleedkamers.

Doorlopend proces

Het keurmerk ‘Veilig Sportklimaat’ is geen eindpunt, maar een doorlopend proces, begeleid en gemonitord door clubondersteuner Jeroen van Hoof. “Met dit keurmerk wil de gemeente Uithoorn sportclubs stimuleren om blijvend te investeren in sociale veiligheid op de club. Zo werken we samen aan een veilige en respectvolle sportomgeving voor alle sporters”, aldus Jeroen.

Vragen over het keurmerk? Neem contact op met Jeroen van Hoof, clubondersteuner van Team Sportservice, via jvanhoof@teamsportservice.nl.

V.l.n.r. Jeroen van Hoof (clubondersteuner Team Sportservice), Andy Verstelle (voorzitter sportvereniging KDO), wethouder Jan Hazen van gemeente Uithoorn, Susanne Meyer (Voorzitter URKV Michiel de Ruyter) en Linda van Rekum-de Beij (voorzitter HSV Thamen). Foto: aangeleverd.